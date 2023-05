A emissão desta sexta-feira, dia 5 de maio, de "Extremamente Desagradável", da Renascença, foi especial. Ao longo de toda a manhã, as mães de Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão participaram em todas as rubricas do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", a humorista analisou o polémico vídeo de Tiago Paiva na Assembleia da República. O Youtuber foi convidado pela Iniciativa Liberal para uma visita às salas do edifício, tendo-se referido a Joacine Katar Moreira como "a gaga", e insultando o primeiro-ministro no púlpito do Parlamento.

"No dia em que temos as nossas mães aqui em estúdio, o que é que pensei? Quem é "Extremamente Desagradável" com as mães das "Três da Manhã":soa que nós teríamos mais vergonha de apresentar às nossas mães. A resposta surgiu depressa... é o dono desta gargalhada [Tiago Paiva]", gracejou Joana Marques.

"Ele já passou por aqui algumas vezes, é o Tiago Paiva. Acredito que as mães não o conheçam, mas deve ter ouvido falar dele nas notícias", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.