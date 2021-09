Durante a semana passada, em "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques falou três vezes de Gustavo Santos. Na emissão de quinta-feira, dia 9 de setembro, a humorista prometeu não voltar a falar do apresentador durante o próximo ano.

"Para compensar e para ele não apresentar uma queixa na polícia, para não pensar que sou stalker... prometo aqui solenemente que, durante um ano, não voltou a falar do Gustavo Santos", frisou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Só espero que ele não faça nada de incrível neste espaço de tempo", gracejou a humorista.

Veja o vídeo: