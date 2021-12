O Spotify revelou esta quarta-feira, dia 1 de dezembro, o top dos podcasts mais ouvidos este ano. "No Spotify o áudio não diz respeito apenas à música. Os podcasts ocupam um lugar com cada vez maior destaque junto dos utilizadores. Por este motivo, a plataforma de streaming apresenta também os podcasts mais ouvidos em 2021", frisa o serviço de streaming em comunicado.

No primeiro lugar, entre os podcasts mais ouvidos pelos portugueses, está "Extremamente Desagradável". "Isto não só é melhor que um globo de ouro como chega a ser melhor que um prémio sexy teen do Correio da Manhã. São muitas horas sem dormir e demasiadas horas acordada a ver programas que… sabe Deus! E com isto, durante alguns instantes, dá ideia de que valeu a pena. Mas não valeu. Era preferível ter lido mais livros e visto mais séries, em vez de acompanhar o camião do 'Domingão' ou as entrevistas do Ruben Rua. Aqui não se aprende nada mas ainda bem que estão a divertir-se tanto ou mais que eu", celebrou Joana Marques nas redes sociais.

A rubrica da humorista no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, ficou à frente de "ask.tm", de Pedro Teixeira da Mota. Em terceiro lugar surge “Separados de Fresco”, de Pipoca Mais Doce e do David Cristina. A finalizar o top 5 podcasts estão “Fuso” e “Reset” ambos da Bumba na Fofinha.

A nível global, o podcast mais ouvido é “The Joe Rogan Experience” de Joe Rogan. Em segundo lugar está “Call Her Daddy” de Alex Cooper e em terceiro lugar “Crime Junkie” da audiochuck. O quarto e o quinto lugar são ocupados por “TED Talks Daily” e “The Daily” respetivamente.