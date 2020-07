Há boas notícias para os fãs da saga de "Crepúsculo". O novo livro do drama amoroso adolescente protagonizado por vampiros e lobisomens , "Sol da Meia-Noite", de Stephenie Meyer, é lançado em Portugal no dia 5 de agosto.

"Vivemos tempos loucos e eu não tinha a certeza se esta era a altura certa para lançar este livro, mas alguns de vocês estão à espera há tanto, tanto tempo, que não parecia justo deixar-vos mais tempo à espera", frisou a autora da saga em comunicado.

O novo livro é apresentado segundo a visão do protagonista, Edward Cullen. "O tempestuoso encontro entre Edward Cullen e Bella Swan deu origem a uma das histórias de amor mais icónicas de sempre. Mas até agora, apenas a voz de Bella se fizera ouvir. Os pensamentos mais íntimos de Edward permaneceram um enigma tão fascinante quanto o seu olhar. 'Sol da Meia-Noite' desvenda por fim esse mistério. Agora é Edward quem se nos revela. E à medida que conhecemos o seu passado e a complexidade da sua mente, a assombrosa ligação entre os amantes transforma-se em algo totalmente novo e bastante mais sombrio", explica a editora LeYa/ASA.

“Crepúsculo”, editado pela primeira vez em 2005, foi considerado um dos 100 melhores livros de sempre, para jovens, pela revista Time, o melhor romance adolescente de sempre, pela National Public Radio, dos Estados Unidos, e foi a escolha do editor do New York Times.

A saga “Twilight”, de que faz parte “Crespúsculo”, e inclui “Lua nova”, “Eclipse”, “Amanhecer”, “A breve segunda vida de Bree Tanner. Uma novela de eclipse” e o “Guia Oficial Ilustrado da Saga Twilight”, vendeu quase 155 milhões de exemplares em todo o mundo, tendo em Portugal vendido mais de meio milhão, segundo a editora do grupo LeYa.