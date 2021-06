Todos os anos, o grupo de fãs LEGO: Eurovision recria a final do Festival Eurovisão da Canção com peças Lego. No vídeo do concurso deste, que decorreu em maio em Roterdão, nos Países Baixos, são recordados os principais momentos da final.

O vídeo foi criado pelo animador sueco Alexandro Kröger, que não deixou de destacar a atuação dos portugueses The Black Mamba no palco do festival da Eurovisão.

Veja o vídeo:

Itália, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção.