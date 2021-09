No dia 1 de outubro, o Centro de Congressos da capital do coprincipado é o cenário do espetáculo de Fábia Rebordão, assim como da exibição do documentário "Lisbon Story", de Wim Wenders, e da conferência "Lisboa, berço do fado", por Tiago Torres da Silva.

O poeta, autor de mais de 400 letras cantadas para fado e para outros géneros musicais, foi distinguido, em 2011, com um Prémio Amália, da Fundação Amália Rodrigues.

“Lisbon Story” (1994), com música do grupo Madredeus, é exibido às 17h30 locais, e, às 19h30, Torres da Silva aborda a ligação do fado a Lisboa. À noite, sobe ao palco Fábia Rebordão, que editou recentemente o duplo álbum “Eu Sei”.

Fábia Rebordão, também distinguida com um Prémio Amália, vai ser acompanhada pelos músicos Rui Poço, na guitarra portuguesa, Jorge Fernando, na viola, e José Ganchinho, no baixo.

O Festival de Fado, com o apoio do Museu do Fado, tem como objetivo “promover a língua e a cultura portuguesas”, e realiza-se há 11 anos, tendo marcado já presença em 11 cidades de quatro continentes, segundo a mesma fonte.

Para a organização, o Fado, distinguido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como Património Cultural Imaterial da Humanidade, é “das insígnias culturais [portuguesas] mais internacionais”.