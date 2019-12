A sede da produtora brasileira Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque com 'cocktails molotov', sem provocar feridos, semanas depois do lançamento de uma sátira de Natal na Netflix que está a causar polémica.

"No madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado" que não provocou vítimas, anunciou a produtora, em comunicado divulgado na terça-feira.

"Penso que o ódio pelo Especial de Natal diz muito mais sobre quem o repudia do que sobre nós. A homofobia é nítida neste caso. Para nós, da Porta dos Fundos, ser gay é uma característica como qualquer outra. A pessoa pode ser alta, baixa, branca, negra, gay, hétero. Para os homofóbicos, ser gay é um insulto. Aí é que está o preconceito", disse Fábio Porchat, ator e membro do grupo, em entrevista ao site O Globo.

Para o humorista brasileiro, este tipo "de intolerância é cada vez mais comum". "Se não identificarmos esses terroristas, isso pode soar como um aval para que mais atentados sejam encorajados a acontecer. O país e o estado precisam de mostrar que não aceitamos ataques violentos de qualquer espécie contra quem quer que seja. Contra o presidente, contra a Porta dos Fundos ou contra si", frisou.

"Não vão nos calar. Nunca", acrescentou o ator nas redes sociais.