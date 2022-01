O artista brasileiro Fábio Porchat vai estrear um novo espetáculo a solo de comédia, em Portugal, no mês de fevereiro, com uma digressão que começa no Porto, no dia 5, e continua por Braga, Coimbra e Aveiro, finalizando em Lisboa, no Campo Pequeno.

Depois da apresentação do trabalho também a solo "Fora do Normal", em 2014, o comediante regressa a Portugal com histórias e observações da vida quotidiana entre 5 e 18 de fevereiro, com produção da H2N.

Fábio Porchat, sócio fundador, argumentista e ator de Porta dos Fundos, canal de humor na rede social Youtube, formou-se como ator pela Casa das Artes de Laranjeiras, no Brasil, trabalhou na Rede Globo de 2006 a 2013, e começou a fazer humor nos palcos do Rio de janeiro, com espetáculos de stand-up.