“Ultrapassando mais de seis décadas, a carreira de Maria Amélia Proença acompanhou os grandes momentos da história do Fado”, salienta um comunicado do Museu, que recorda a presença da fadista no Grande Concurso Portugal, organizado pelo jornal Ecos de Portugal, em 1943, quando tinha 8 anos.

Proença estreou-se em 1948 no Café Casablanca, em Lisboa, seguindo-se a sua atuação regular em casas como o Solar da Alegria, O Mondego, o Café Latino e o Vera Cruz, todos na capital. É atualmente a mais antiga fadista a atuar, com uma carreira de mais de 60 anos.