Um dos mais famosos atores de teatro tradicional do Japão foi condenado a três anos de prisão, com suspensão condicional da pena, por ajudar no suicídio de seus pais, disse o tribunal de Tóquio.

Ennosuke Ichikawa foi detido em junho, após os serviços de emergência encontrarem os seus pais inconscientes na sua casa em Tóquio, no mês anterior.

Posteriormente, confirmaram-se as mortes do seu pai, de 76 anos, também ator de teatro tradicional japonês, e da sua mãe, de 75.

Ichikawa, de 47 anos, é uma estrela do teatro clássico japonês, conhecido como "kabuki", e já se apresentou em Londres, Amesterdão e Paris.

Segundo a imprensa local, o ator teria comunicado aos pais a intenção de tirar a sua vida, após ser informado da publicação de um artigo num tabloide que o acusava de assédio e agressão sexual.

Os três teriam decidido suicidar-se juntos. Para isso, os pais tomaram comprimidos para dormir com a ajuda do filho, que também foi encontrado semi-inconsciente.

Esta sexta-feira, um porta-voz do tribunal de Tóquio indicou que o ator foi condenado a três anos de prisão, sob pena suspensa.

Ichikawa afirmou que sente uma "culpa indescritível", segundo um comunicado divulgado após o anúncio da decisão.

"Achei que isto deixaria cicatrizes profundas na tradição e na cultura do 'kabuki'" por causa das acusações do artigo, disse ele.

"Não passa um dia sem que pense na decisão que tomei naquele dia. Lamento ter sido o único que sobreviveu, enquanto os meus pais morreram", acrescentou.

A produtora Shochiku, que organizou vários espetáculos de "kabuki" com Ichikawa, declarou que ainda nada foi decidido sobre o seu possível regresso aos teatros.

Ichikawa, cujo nome verdadeiro é Takahiko Kinoshi, estreou-se no teatro "kabuki" na década de 1980 e tornou-se um dos atores mais conhecidos do país.