Em entrevista ao programa "Fantástico", da Globo, Madonna respondeu aos fãs que têm pedido um videoclip para o tema "Faz Gostoso". "Se eu encontrar financiamento, sim... Talvez a TV Globo queira financiar", revelou a 'rainha da pop'.

"Não sei bem [quando dinheiro será preciso], mas uns 300 mil dólares", revelou a artista norte-americana.

Depois da entrevista ir para o ar, os fãs brasileiros decidiram criar uma "vaquinha online", uma espécie de angariação de fundos no site vakinha.com.br. "Não vamos deixar este hino morrer, 'vaquinha' para ajudar a pagar o videoclip de 'Faz Gostoso', música da Madonna com Anitta", escrevem os criadores do crowdfunding.

"Faz Gostoso", versão do tema de Blaya que junta Madonna e Anitta, é um dos destaques de "Madame X" nas plataformas de streaming. No Spotify, em três dias, a canção somou quase dois milhões de reproduções.