Esta quarta-feira, dia 17 de novembro, Fátima Lopes esteve no programa "Casa Feliz", da SIC. Durante a conversa com Diana Chaves e João Baião, a apresentadora falou sobre a Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, marcada para o dia 1 de dezembro.

"Quando o Daniel me falou desta gala, já era motivo para regressar", contou. "Recebi o convite com uma grande satisfação e uma gratidão enorme, em concreto, para apresentar esta gala. É muito especial e estou profundamente honrada como profissional e como como mãe", acrescentou a apresentadora ao site do Fama Show.

"A dor nunca vai diminuir, mas a Associação Sara Carreira pega nessa dor imensa e transforma-a em algo muito positivo. E isso só pode vir de pessoas muito boas. Esta família tem um enorme respeito pelo público e tratam-se de pessoas honestas e íntegras. E e este projeto é notável porque [a família] lida com um luto desta agressividade com uma grande solidariedade", frisou.