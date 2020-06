Em comunicado, o município acrescenta que foi concebida uma programação cultural em streaming e adotada uma plataforma para a venda dos livros online para todas as entidades presentes.

Assim, aquela que será a 29.ª edição da feira terá uma programação com vários passatempos, com a oferta de centenas de livros e conversas com autores nacionais e estrangeiros, entre os quais Richard Zimler, Isabel Stilwell, Afonso Reis Cabral, os espanhóis Ildefonso Falcones e Manuel Vilas, e a brasileira Adriana Lisboa.

Citada no comunicado, a vereadora da Cultura, Lídia Dias, refere que o objetivo desta transformação passa por continuar a promover a literatura e a atividade económica do setor livreiro bracarense, “que tem sido particularmente afetado” pela pandemia.