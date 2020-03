A organização da feira justifica o cancelamento com o facto de ter sido solicitado, pelas autoridades de saúde federais, que eventos de grande dimensão garantissem que participantes provenientes de países de risco não estivessem presentes, o que, para um evento com 2500 expositores e quase 300 mil visitantes, seria impossível.

“Dada a situação atual, consideramos que o risco para a saúde de expositores, visitantes, convidados e funcionários da Feira do Livro de Leipzig é demasiado grande”, afirmou o diretor-geral da feira, Martin Buhl-Wagner.

O cancelamento da Feira do Livro de Leipzig - que vai ter Portugal como país convidado em 2021 - sucede-se ao anúncio do cancelamento do Salão do Livro de Paris, que se realizaria de 20 a 23 de março, e do adiamento da Feira do Livro Infantil de Bolonha.

A 57.ª edição da Feira do Livro Infantil de Bolonha, considerada a mais relevante dedicada à literatura e ilustração para os mais novos, estava marcada de 30 de março a 02 de abril, mas foi reagendada para de 4 a 7 de maio.