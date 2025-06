A feira regressa mais uma vez àquele jardim de Lisboa, que já atingiu o "limite de espaço físico", e que este ano, além de contar com 350 pavilhões e 963 marcas editoriais, apresenta uma iniciativa verde inédita, que permitirá plantar milhares de árvores, num investimento de 135 mil euros.

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) espera ultrapassar o ano passado em número de iniciativas culturais, estando previstos mais de 3.000 eventos, dos quais 1.200 com a presença de autores.

Uma das grandes novidades deste ano é o projeto sustentável “Vamos plantar livros”, em parceria com a The Navigator Company, que associa a venda de livros à plantação de árvores, sendo que, por cada 100 livros vendidos, será plantada uma árvore, estimando-se um total de cerca de 8.000 novas árvores a serem plantadas em Portugal.

Este ano inaugura-se uma nova praça, haverá mais rampas portáteis e cadeiras de rodas, disponibilizadas pela Santa Casa da Misericórdia, para pessoas com mobilidade reduzida.

Os eventos com língua gestual portuguesa e a existência de um alfabeto de cores para daltónicos, que, entre outras coisas, ajuda as pessoas a orientarem-se nas praças, definidas por cores, também estão de regresso nesta edição.

A programação infantil foi reforçada, com oficinas, leituras encenadas e o regresso do “Acampar com Histórias” na Estufa Fria.

Entre os serviços disponíveis, regressam o bengaleiro, que disponibiliza o envio postal de livros e o armazenamento temporário de objetos, uma área de restauração ampliada e campanhas de doação e reciclagem de livros.

Quanto aos horários da feira, nos dias úteis, de segunda a quinta-feira, funcionará entre as 12:00 e as 22h00, ao passo que às sextas-feiras e vésperas de feriado (dias 09, 12 e 18 de junho), o horário estende-se até às 23h00.

Nos sábados, o certame abre às 10h00 e fecha às 23h00, enquanto nos domingos e feriados (dias 10, 13 e 19), os pavilhões podem também ser visitados a partir das 10h00, mas encerram às 22:00.

A "Hora H" está de regresso, na última hora da feira, mas apenas de segunda a quinta-feira, permitindo aos visitantes comprarem livros nos pavilhões aderentes com descontos mínimos de 50% em títulos selecionados, no entanto, na primeira semana (hoje e quinta-feira) não haverá "Hora H".

A cerimónia de inauguração terá lugar no Auditório Sul, pelas 12h00, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.