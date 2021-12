A Arménia venceu este domingo, dia 19 de dezembro, a edição de 20211 o Festival Eurovisão da Canção Júnior 2021. Já Simão Oliveira, cantor que representou Portugal, conquistou o 11.º lugar (101 pontos). Com a canção "O Rapaz", o jovem vencedor de "The Voice Kids", da RTP1, garantiu o melhor resultado de sempre para Portugal.

A canção portuguesa foi a terceira mais votada pelo público. O tema "O Rapaz" é da autoria de Fernando Daniel e Diogo Clemente.

Nas redes sociais, Fernando Daniel reagiu à participação do jovem cantor, que fez parte da equipa do mentor e que venceu "The Voice Kids", da RTP1. "Simão, o que dizer… Em primeiro lugar lamento publicamente não poder estar contigo neste momento tão especial. Em segundo, aquilo que realmente importa: És 'O Rapaz'. Foste incrível, tenho muito orgulho em ti. Porque sempre duvidaram e vão continuar a duvidar, mas tu provaste e vais sempre provar que és muito mais do que aquilo que pensam ou acham de ti", frisou.

"Só lamento que a comunidade artística não se tenha unido como se pediu para te elevar ainda mais, elevar ao sítio que mereces. Se por cá se tivesse incentivado ao voto, uma vez que era possível votar no próprio país, o teu resultado teria sido ainda melhor", acrescentou Fernando Daniel.