O segundo álbum de Fernando Daniel, “Presente”, vai ser reeditado e contará com "surpresas e um tema totalmente inédito", anunciou a Universal Music Portugal.

"São seis as novidades incluídas em '+Presente', três delas irão sendo reveladas durante o mês de janeiro e antes do álbum ser lançado. Entre as novas músicas contam-se a inclusão de singles de sucesso como 'Sem Ti', com Agir, e o mais recente single 'Raro', bem como do tema de Jimmy P com Fernando Daniel, 'Até Voltares'", adianta a editora em comunicado.

"Esta reedição conta com três novos duetos incríveis, nos quais tive a oportunidade de partilhar o estúdio com artistas de referência da música nacional. Estou muito ansioso para poder vê-los cá fora e nas mãos das pessoas. Espero que a entrega com que foram compostos e cantados seja apreciada pelo público", frisa Fernando Daniel.

A antecipar o lançamento de "+Presente", os três duetos serão lançados semanalmente durante o mês de janeiro, a 6, 13 e 20, respetivamente.

"Só vos posso adiantar que é especial. Chama-se '+Presente' e posso garantir-vos que está incrível", sublinhou o cantor nas redes sociais.