No sábado, dia 6 de novembro, Fernando Daniel esteve à conversa com Daniel Oliveira, no programa "Alta Definição". Nas redes sociais, a entrevista emotiva do cantor destacou-se e esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Na entrevista, Fernando Daniel recordou a sua infância e a separação dos pais. "Na altura, [o meu pai] fez coisas que fizeram com que eu realmente preferisse que os meus pais estivessem separados para que eu não tivesse a assistir àquelas brigas. Ele sóbrio, não conseguia compreender o que fazia quando não estava", contou.

O músico contou ainda que, com apenas 12 anos, viu a sua mãe ir embora para viver outro amor. "Para mim, um miúdo de 12 anos, a minha mãe tinha-me mentido porque tinha dito que me vinha buscar e não veio, e levou um homem totalmente desconhecido em vez de me levar a mim", confessou.

Aos "12 ou 13 anos", foi diagnosticada uma depressão ao cantor."Na escola, chorava sem motivo aparente e pedia para sair das aulas para ir ouvir música no telemóvel", recordou.