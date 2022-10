Esta iniciativa, que já vai na sua 5.ª edição, traz este ano “a mais vasta programação de sempre”, com 31 sessões de contos, 19 oficinas, 10 conversas com profissionais, oito espetáculos e, pela primeira vez, duas residências artísticas, anunciou a organização, em comunicado.

O arranque da programação deste ano vai ser assinalado pela escritora Lídia Jorge, numa prévia do festival, a decorrer num “Café com Letras”, que terá lugar no dia 3, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal de Oeiras.

Outros “Café com Letras”, a decorrer já ao longo do evento, terão como convidados os escritores Richard Zimler (no dia 8) e João Pinto Coelho (no dia 9).

Entre os convidados internacionais, os organizadores destacam Virginia Imaz, Clare Murphy, Jose Luis Gutiérrez (Guti) e Diego Magdaleno.

Lado a lado com os narradores, integram o programa profissionais da mediação leitora, poesia, ilustração, escrita, edição, música, marionetas, teatro e artes de rua, indica a organização, assinalando que a ilustração que dá imagem ao festival ficou a cargo de João Vaz de Carvalho.

Assim, esta iniciativa propõe-se oferecer uma programação diversificada, para diferentes públicos, desde bebés e crianças pequenas a adultos, passando pelas famílias e públicos especializados, levando ainda atividades a escolas, bibliotecas, lares e centros de dia do concelho.

Além do “Café com Letras”, o “Passa a Palavra!” integra outra atividade regular das Bibliotecas Municipais de Oeiras, “Nós Leitores”, que visa destacar e homenagear o trabalho de promoção do livro e da leitura desenvolvido ao longo do ano.

Todas as atividades do festival, à exceção do Jantar Narrado, são de participação gratuita.

"Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar" é um projeto do município de Oeiras, organizado pela Contabandistas de Estórias – Associação Cultural, em parceria com Chão Nosso, Crl.