As datas da edição de 2021 da Festa do Avante já são conhecidas. O jornal Avante avança em primeira mão que o evento se vai realizar no primeiro fim de semana de setembro, nos dias 3, 4 e 5.

À TSF, Alexandre Araújo, do secretariado do Comité Central do PCP, adianta que a Festa do Avante vai "realiza-se num espaço ao ar livre com mais de 30 hectares, 300 mil metros quadrados que permitem todas as condições".

Em relação à programação musical, o jornal Avante assinala que o evento vai dar palco a "ar­tistas por­tu­gueses (con­ce­bidos com a in­te­gração de con­vi­dados), es­tran­geiros ra­di­cados em Por­tugal e ori­gi­ná­rios dos países afri­canos de língua por­tu­guesa".

"Não é pos­sível à Festa do Avante! e ao Par­tido que a pro­move man­terem-se in­di­fe­rentes ao mo­mento de es­pe­cial di­fi­cul­dade que os ar­tistas, téc­nicos, pro­gra­ma­dores, agentes e todos, mas mesmo todos os que con­tri­buem para que um es­pec­tá­culo se re­a­lize, estão a passar", frisa a publicação.

Ainda na mú­sica, este ano haverá um Con­curso de Bandas da JCP, "aberto a mú­sicos e bandas pro­fis­si­o­nais e ama­dores".