As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta quarta-feira, dia 29 de abril, Dino d'Santiago será o convidado.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 17h00 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Dino d’ Santiago editou no início de de abril um novo álbum. "Kriola" sucede a "Mundu Nôbu", disco de 2018.

"A crioulização do mundo é um movimento imparável nas sociedades contemporâneas, transportando consigo conflitos, cultura, criatividade, herança e festa. Lisboa reflecte-o. Dino d’ Santiago assume tudo isso em 'Kriola’, o seu novo álbum", frisa a Sony Music em comunicado, acrescentando que as novas canções têm várias raízes - "temos música consciente da sua variedade de raízes, sejam elas cabo-verdianas ou portuguesas, mas de apelo global, activando tanto a preservação de géneros tradicionais como criando novos híbridos modernizados, com o crioulo e a língua portuguesa participando na mesma corrente".

O músico criou o novo álbum entre Londres e Lisboa e aposta em temas de voz envolvente, filtros electrónicos e ritmos como o batuque ou o funaná. "A cachupa instrumental", como diz Dino d’Santiago, "desta vez viajou do batuku ao ozonto, da coladera ao grime, sempre com o tempero final dado pelo funaná que descansa no arriscar de um tarraxo".

