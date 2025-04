O cantor português Dino D’Santiago atua em junho no festival Couleur Café, em Bruxelas, e em julho no festival North Sea Jazz, em Roterdão, ao lado de artistas como Little Simz, Mary J. Blige, Diana Ross e Nathy Peluso.

O festival Couleur Café, que se realiza desde 1990, acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho e, de acordo com informação disponível no 'site' oficial da iniciativa, Dino D’Santiago atua no último dia.

Este ano o cartaz inclui artistas e bandas como a britânica Little Simz, a argentina Nathy Peluso, o jamaicano Burning Spear, os norte-americanos Groundation e os britânicos Kokoroko.

No mês seguinte, o músico português apresenta-se ao vivo em Roterdão, nos Países Baixos, no âmbito do North Sea Jazz, que se realizou pela primeira vez em 1976 e este ano acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho.

Dino D’Santiago atua logo no primeiro dia, 11 de julho, cujo cartaz inclui também os norte-americanos Mary J. Blige, Herbie Hancock, Sam Greenfield e Madeleine Peyroux, os britânicos Ezra Collective e Jacob Collier e o neozelandês Jordan Rakei.

O cartaz do festival integra ainda artistas e bandas como os norte-americanos Diana Ross, Samara Joy, Kamasi Washington, Norah Jones, The Cookers, Maxwell e The Sacred Souls, as britânicas Jorja Smith e Nubya Garcia e o brasileiro Seu Jorge.

Em 15 de outubro, Dino D’Santiago regressa aos Países Baixos, para um concerto em Amesterdão, no Melkweg, de acordo com o agenciamento do cantor.

Em Portugal, Dino D’Santiago tem atuações marcadas em 31 de maio, em Santiago do Cacém, em 12 de junho, em São João da Madeira, em 28 de junho, em Loulé, no Festival MED, num concerto com os cabo-verdianos Os Tubarões, e em agosto no festival Paredes de Coura, que acontece entre os dias 13 e 16.

Claudino Jesus Borges Pereira nasceu em dezembro de 1982, em Quarteira, vila do concelho de Loulé, filho de imigrantes cabo-verdianos.

Dino D’Santiago cresceu no Bairro dos Pescadores daquela vila algarvia, onde iniciou a ligação à música, primeiro como elemento do coro da igreja local, mais tarde como compositor e criador das suas próprias canções, em espetáculos de rap.

À semelhança de tantos outros músicos portugueses, Dino D’Santiago passou por um programa televisivo de talentos, “Operação Triunfo”, em 2003, para o qual levou músicas da sua autoria.

Depois esteve envolvido em projetos nos quais se fundem os universos da soul, do hip-hop e do R&B, como Dino & The SoulMotion, Nu Soul Family e Expensive, e trabalhou com músicos como Virgul, Sam The Kid, Tito Paris, Valete e Pacman.

O primeiro álbum enquanto Dino D’Santiago, “Eva”, foi editado em 2013.

Seguiram-se “Mundu Nôbu” (2018), “Kriola” (2020) e “Badiu” (2021).

Dino D'Santiago é um dos fundadores do projeto de dinamização cultural “Sou Quarteira”.

Recebeu a Medalha de Mérito da Câmara Municipal de Loulé, foi premiado pelos Cabo Verde Music Awards e tem o recorde dos PLAY - Prémios da Música Portuguesa. Em 2010, o projeto Nu Soul Family ganhou o MTV Europe Music Award para Melhor Artista Português.

Em 2023, o Governo atribuiu a Medalha de Mérito Cultural a Dino d'Santiago, “em reconhecimento pelo contributo dado à criação musical em língua portuguesa e à sua projeção no mundo”.

No ano passado, esteve nomeado para os Grammy Latino, pela coautoria e interpretação do tema “Esperança”.

A música, escrita pelos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas com o produtor brasileiro Nave e com Dino d'Santiago, esteve indicada para o Grammy Latino de “Melhor Canção em Língua Portuguesa”.

Esta música, interpretada por Dino d’Santiago, Criolo e Amaro Freitas, foi gravada entre Portugal e o Brasil e editada em maio do ano passado.