As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta segunda-feira, dia 11 de maio, a cantora brasileira Agnes Nunes será a convidada.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 19h00 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Devido ao surto epidémico da COVID-19, a estreia europeia da artista brasileira Agnes Nunes, que teria lugar a 3 de abril no The Jazz Cafe, em Londres, 10 de abril no Estúdio Time Out, em Lisboa, e no dia seguinte na Casa da Música, foi forçada a adiar as datas para o próximo mês de setembro. Desta forma, a artista arrancará a digressão a 4 de setembro, no Estúdio Time Out, em Lisboa, dia 6 de setembro ruma à Casa da Música, no Porto, e dia 11 de setembro é a vez de atuar em Londres, no The Jazz Cafe.

O rápido sucesso na esfera cibernética chamou a atenção do Rock in Rio, e assegurou à jovem uma atuação no maior festival brasileiro. Este voto de confiança garantiu-lhe passagem direta para muitas outras participações ao vivo, com destaque para o seu lançamento na Europa.

A artista conta com um EP gravado em conjunto com o rapper Xamã e soma atuações com artistas brasileiros de peso e bem conhecidos do público português, como é o caso de Chico César ou Elba Ramalho, tendo, inclusive, feito parte do DVD da própria. Mais recentemente, a cantora gravou em conjunto com Tiago Iorc o tema “Pode se Achegar”. Este será o ano de apresentação do seu álbum de estreia, com data de lançamento ainda por revelar.