Dedicado ao tema “Noise” (“ruído”, em tradução livre), o festival polaco vai contar ainda com o DJ brasileiro Anderson do Paraíso.

Entre dezenas de outros nomes encontram-se os de Kali Malone, a apresentar o projeto “All Life Long” na companhia de Stephen O’Malley e do coro Capella Cracoviensis, Mica Levi, que compôs a banda sonora de “A Zona de Interesse”, com a Sinfonietta Cracovia, ou a “lenda do jazz” Anthony Braxton com Wolf Eyes.

De acordo com o site de Toral na plataforma Bandcamp, o músico português tem também agendados concertos em Berlim, no dia 20 deste mês, em Colónia, no dia seguinte, em Londres, no dia 23, antes de subir ao palco do Bons Sons, em Cem Soldos, no dia 11 de agosto.

No dia 7 de novembro, Rafael Toral atua no Festival Le Guess Who?, em Utrecht, nos Países Baixos, onde também marcará presença o artista visual Pedro Maia, em conjunto com Nik Colk Void e Klara Lewis.

Marcado pelo free jazz e pela experimentação, Rafael Toral, nascido em Lisboa em 1967, editou múltiplos álbuns que reúnem esse trabalho exploratório do som com a guitarra elétrica e instrumentos eletrónicos.

O trabalho de Rafael Toral neste campo já vem, no entanto, dos anos 1980, e inclui colaborações com outros artistas portugueses e estrangeiros, como Sei Miguel, Jim O’Rourke, John Zorn, Phil Niblock e os Sonic Youth.