As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta sexta-feira, dia 15 de maio, o convidado é David Carreira.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 17h00 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Nas últimas semanas, David Carreira tem-se dedicado ao projeto "Public Is My Boss" e permite que os fãs "tenham uma palavra a dizer sobre o seu novo single e façam parte do processo criativo". Vários produtores aceitaram o desafio e, todas as semanas, o músico partilha um story com um "instrumental feito por um dos convidado.

Desafiado pelo SAPO Mag, David Carreira elegeu também 10 sugestões para ocupar o seu tempo durante a quarentena. Da série "Lúcifer" ao filme "O Irlandês", David Carreira tem várias dicas para preencher o seu tempo livre durante as próximas semanas.

Nas últimas semanas, vários músicos têm participado nas Festas do pijama do SAPO Mag. Recorde aqui as conversas.