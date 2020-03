Nestas semanas, milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Se é o seu caso e quer desligar um pouco das notícias sobre o novo coronavírus, o SAPO Mag tem uma nova rubrica de entrevistas em direto: Festa do pijama.

Nas próxima semanas, no Instagram do SAPO, vamos conversar, a partir do conforto das nossas casas, com vários artistas portugueses. Os diretos poderão ser acompanhados na rede social e em diferido aqui no SAPO Mag.

A primeira convidada será Cláudia Pascoal. Esta quarta-feira, às 15h00, de pijama, a partir da sua casa, a artista vai falar-nos sobre o seu primeiro álbum, "!".

Para que não perca o direto, siga o SAPO no Instagram e ative as notificações.