Festa VHS regressa ao Porto e vai homenagear Beyoncé, em protesto contra os Grammys

No próximo sábado, dia 11 de fevereiro, a partir das 23h24, o The View, no Porto, recebe a festa VHS. Os bilhetes já se encontram à venda - ver aqui.

"A VHS nasceu em São Paulo a partir de uma vontade minha e do meu sócio de se divertir, de poder tocar as músicas pop que nós amamos e sabemos que a audiência precisa para se divertir. Mas queríamos fazer algo diferente das outras festas que tocavam sempre e somente as músicas da atualidade. Não queríamos deixar para trás as músicas dos 80, 90, não podemos esquecer o George Michael, a Whitney, o Prince, a Madonna, a Cher e muitos outros", conta Phelipe Cruz, jornalista e criador do site PapelPop e mentor das festas VHS, ao SAPO Mag.

Para a nova edição da festa, a equipa preparou várias surpresas. "A nossa ideia é manter a mesma tradição da festa que fazemos sempre em São Paulo: tocar pop de várias décadas e incentivar todos a dançar e 'se jogar'. Mas, desta vez, faremos no Porto algo que nunca fizemos no Brasil. Iremos tocar o disco da Beyoncé, o 'Renaissance', do começo ao fim, em determinado momento da festa”, conta Phelipe Cruz.

"A ideia é protestar contra o Grammy de Álbum do Ano que não foi dado para a Queen B e ao mesmo tempo comemorar o belo trabalho dançante da cantora, que foi feito justamente para isso, para ser tocado do começo ao fim. Então aproveitem para dançar muito”, pede.

Outra atração que vai ser estreada na segunda edição da VHS em Portugal é uma segunda pista, a VHS Club. "É a nossa pista de house, disco music e voguing. Vamos inaugurar o projeto agora no Porto, recebendo artistas incríveis no som e também em performances. Depois levamos a mesma ideia para fazer todo mundo dançar também no Brasil", conta o DJ e jornalista Gustavo Jreige, um dos idealizadores da VHS.

A VHS Portugal conta com produção do DJ brasileiro, Lucas de Freitas, que também é ativista e produtor cultural responsável pela festa Disque.PT, já conhecida no Norte de Portugal. "Tocar na VHS é incrível porque o público sabe todas as músicas e eu adoro e divirto-me. E aqui em Portugal não fica nada diferente do Brasil neste sentido", conta.

Peter Castro também vai animar a festa, que vai contar com performances do coletivo drag king "Kings of Kiteria", April e Mango Green.

A pista VHS Club vai contar com DJ sets de PatiSol e Deejay Simora e performances voguing de Tai e Lucas Moraes.