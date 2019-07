Nos meses de verão, as festas populares preenchem os dias quentes. De norte a sul e nas ilhas, os artistas portugueses somam dezenas de concertos por todo o país e animam multidões.

Mas quanto custa um concerto dos principais artistas portugueses? Através de uma pesquisa no Portal Base, onde são disponibilizados os contratos públicos, é possível descobrir quanto é que ganham, em média, os músicos.

De acordo com os dados, um só artista pratica diferentes valores, de acordo com as condições contratuais, que também podem ser consultadas no Portal Base.

Toy

Em qualquer festa, Toy promete animar o público "toda a noite". Segundo os dados do Portal Base, um concerto do artista pode custar entre seis e nove mil euros - para as Festas da Arrábida e Azeitão, Toy foi contratado por seis mil euros; já para o concerto nas Festas do Marco 2019 custará nove mil euros à autarquia de Marco de Canaveses.