“Preparámos um programa apelativo, que tem como fim permitir àqueles que nos visitam ter aqui momentos de lazer e desfrutar do que temos para oferecer durante este período”, disse hoje o presidente deste município do distrito de Coimbra, em conferência de imprensa.

Segundo Rui Sampaio, após dois anos de interregno, devido à pandemia da COVID-19, a expectativa para os festejos, que vão ser distribuídos por vários espaços e locais da vila, “é boa e vai ser superada”.

De acordo com o programa, os primeiros quatro dias são dedicados a iniciativas de educação ambiental nas praias fluviais de Peneda, Canaveias e Alvares, situadas ao longo do Rio Ceira, um dos afluentes do Rio Mondego, que atravessa o concelho de Góis.

Mas, no primeiro dia de festividades, é ainda apresentado o livro "Ainda não é desta", de Sandra May, integrado no projeto cultural "Um sonho pela Nacional 2", estrada que liga Chaves a Faro e que passa em Góis.

No dia 12, é apresentado o livro “A Máscara de Cortiça” – Foliar Livros em Terras do Xisto, e é inaugurada a Feira das Tasquinhas e o Mercadinho/Feira Sem Regras.

O dia termina com um concerto dos 7 Saias, no Largo Francisco Inácio Dias Nogueira.

Góis assinala o Dia do Município a 13 de agosto, com uma sessão solene, e à noite atua o cantor Rui Veloso no Largo Francisco Inácio Dias Nogueira.

Um festival de folclore anima a tarde do dia 14, que ao serão conta com um concerto de FF e da Filarmónica Varzeense e da Banda da Associação Educativa e Recreativa de Góis.

No dia 15, o destaque do programa vai para o espetáculo de Tatiana Pinheiro & Companhia e uma caminhada noturna, cujo ponto de encontro será na Praça da República.

A animação vai manter-se até ao dia 20, com concertos musicais e a Feira das Tasquinhas.

“Tradicionalmente, o concelho de Góis é muito procurado em agosto por várias razões: primeiro são as pessoas naturais concelho que tê aqui habitação e regressam durante o mês, os emigrantes, aqueles que procuram este tipo de festividades e depois os participantes na concentração motard, que são sempre largos milhares”, sublinhou o presidente da Câmara.

O vice-presidente da autarquia, Nuno Bandeira, adiantou que o alojamento no concelho está esgotado, o que “perspetiva que teremos muitas pessoas”, e que a Feira das Tasquinhas se vai prolongar até ao final da concentração motard para responder às necessidades de oferta gastronómica.

A 29.ª Concentração Motard de Góis, considerada a segunda maior do país, vai decorrer de 18 a 21 de agosto, estando a apresentação do programa agendado para a próxima semana.