A programação da 11.ª edição do festival, com entrada gratuita e que decorre até 27 de julho no Largo de São Carlos, “centra-se como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e contará ainda com a Companhia Nacional de Bailado (CNB) no espetáculo de encerramento”.

No entanto, há um pré-aviso de greve dos trabalhadores do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela a CNB e o TNSC, que poderá afetar a realização de grande parte dos espetáculos do festival.

A abertura está marcada para hoje com Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção da maestrina Joana Carneiro, o Coro do TNSC e um elenco de solistas a interpretarem o musical da Broadway "Wonderful Town", de Leonard Bernstein.

Aquela orquestra, a celebrar 25 anos, voltará a entrar em cena nos dias 12 e 13 para a estreia da peça "Largo", de Carlos Azevedo, encomendada para assinar a efeméride, e, nos dias 19 e 20, com o coro do TNSC para "um programa integralmente dedicado ao repertório operático 'verista' italiano".