"A oitava edição do Azores Fringe Festival, planeado para 29 de maio a 28 de junho de 2020, teve uma remodelação drástica. Desde a última edição começámos a construir o ano 2020, no qual tínhamos mais de 200 projetos em andamento, desde artistas açorianos a estrangeiros, que estavam planeando visitar-nos", disse o fundador do Azores Fringe Festival, Terry Costa, sobre o certame que faz parte do movimento internacional de cerca de 300 festivais Fringe, o World Fringe.

Segundo o responsável, o novo programa, elaborado "durante o último mês", permite a "presença online de mais de 100 artistas das nove ilhas dos Açores e cerca de 40 do exterior", e "ainda muitos mais em sessões especiais, onde a partilha e mostra de trabalho é o objetivo".

De acordo com informação enviada às redações, "algumas ideias propostas por artistas continuaram a ser desenvolvidas e vão ser apresentadas em dois formatos: programação diretamente online, seja ao vivo ou gravado, e programação com artistas apenas, sem público ao vivo", na MiratecArts Galeria Costa que será transmitida ao mesmo tempo, via www.facebook.com/miratecarts, "aderindo ao distanciamento físico e, assim, não incentivando o ajuntamento de grupos".