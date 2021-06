Iniciativa do grupo de teatro “O Nariz”, o evento reparte-se por dois espaços emblemáticos da cidade: o Castelo, recentemente remodelado, e a Villa Portela, composta por uma grande área verde e ‘chalet’ do século XIX, no centro da cidade.

Segundo Vitória Condeço, d’“O Nariz”, o programa conta sobretudo com “jovens músicos e projetos de originais”, numa aposta no “novo jazz, que é a essência do Criajazz”.

A par das formações em início de carreira, “sobretudo ligadas à ESMAE”, o festival convida duas duplas já com nome no panorama nacional: o guitarrista Flak e o saxofonista Rodrigo Amado e o projeto Mano a Mano, dos guitarristas André Santos e Bruno Santos.

A responsável do grupo de teatro assume expetativas para esta segunda edição, que explora novos espaços, como o recém-criado auditório ao ar livre do Castelo - “tem uma belíssima acústica” -, e a Villa Portela, que além de ser “um espaço muito interessante para ouvir jazz”, estará de portas abertas para quem quiser "visitar um espaço que habitualmente está fechado”, frisa Vitória Condeço.

O festival Criajazz começa a 13 de junho com Luís Ribeiro Sexteto no Castelo de Leiria, monumento onde também tocam Flak e Rodrigo Amaro no dia 27 de junho.

Na Villa Portela, os concertos são dias 11 e 25 de julho: primeiro com os Mau, numa parceria com o festival A Porta, e depois pela Bison’s Big Band.

A fechar a programação, há concerto de Mano a Mano no Castelo de Leiria, a 15 de agosto. Todos os concertos são às 19:00, com entrada livre.