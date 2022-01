Dois meses depois de os compositores terem sido revelados, foram anunciados esta sexta-feira os intérpretes e os 20 temas a concurso no Festival da Canção 2022.

Na sessão de apresentação, em Lisboa, foram também reveladas as datas da edição deste ano. O Festival da Canção decorrerá em março, com a primeira semifinal a decorrer no dia 5 e a segunda no dia 7, data em que a RTP celebra 65 anos. Os apresentadores serão Sónia Araújo e Jorge Gabriel, na primeira semifinal, e Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, na segunda.

Ordem de apresentação dos temas:

Primeira semifinal:

Aurea - “Why?”

Fado Bicha - “Povo pequenino”

FF - “Como É Bom Esperar Alguém”

Diana Castro - “Ginger Ale” (Joana Espadinha)

Kumpania Algazarra - “A Minha Praia”

Maro - “saudade, saudade”

Norton - “Hope”

Themisterdriver - “Calisun”

Tiago Nogueira - “Amanhã”

Valas & Os Astronautas - “Odisseia” (Valas)

Segunda semifinal:

Milhanas - “Corpo de Mulher” (Agir)

Blacci - “Mar No Fim”

Cubita - “Uma Mensagem Tua”

Pongo e Tristany - “DÉGRÁ.DÊ” (DJ Marfox)

Jonas - “Pontas Soltas” (Fábia Rebordão)

Os Azeitonas - “Solta a Voz e Canta”

Inês Homem de Melo - “Fome de Viagem” (Pedro Marques)

Pepperoni Passion - “Código 30”

O Vampiro Submarino - “Ao Lado de Mim” (PZ)

Syro - “Ainda nos Temos”