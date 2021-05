Um dos elementos dos Daði og Gagnamagnið, banda que este ano representa a Islândia no Festival Eurovisão da Canção, testou positivo à COVID-19. Em comunicado, a organização do concurso confirmou que o grupo está em isolamento e que não irá atuar ao vivo na segunda semifinal, agendada para esta quinta-feira, dia 20 de maio.

Segundo a União Europeia de Radiodifusão (EBU), o músico Jóhann Sigurður testou positivo nos últimos dias. A restante delegação do país testou negativo ao vírus.

"Em estreita colaboração com a EBU e a emissora anfitriã, os Daði og Gagnamagnið tomaram a difícil decisão de desistir de atuar ao vivo nas galas do Festival Eurovisão da Canção deste ano, já que eles só se querem apresentar juntos como um grupo”, explicou a EBU em comunicado.

Na semifinal desta quinta-feira, será exibida a atuação gravada no segundo ensaio, realizado no dia 13 de maio.

Daði Freyr e a sua banda Gagnamagnið colocaram as redes sociais a dançar no verão passado com "Think About Things", a canção escolhida para representar a Islândia em 2020. Agora, o grupo vai defender o tema "10 Years", uma canção pop-funk que Daði dedicou à sua esposa.

créditos: EBU/THOMAS HANSES

Portugal compete hoje em Roterdão, nos Países Baixos, por um lugar na final do Festival Eurovisão da Canção, marcada para sábado, com o tema “Love is on my side” interpretado pelos The Black Mamba.

Na final competem 26 países: dez foram escolhidos na terça-feira, durante a primeira semifinal, outros dez são selecionados hoje e há seis que têm entrada direta - os chamados “Cinco Grandes” (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Países Baixos).

Hoje, além de Portugal, estarão em competição por um dos lugares na final São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso, Portugal tem probabilidades de passar à final.

Embora esteja muito longe de ser dado como potencial vencedor este ano, Portugal tem vindo a subir nas casas de apostas desde que os The Black Mamba chegaram a Roterdão e onde já participaram em vários ensaios, que são divulgados pela organização no ‘site’ oficial do concurso.

Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, vocalista dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.

Em paralelo com os The Black Mamba, Tatanka iniciou uma carreira a solo em 2016, “num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português”. O álbum de estreia, “Pouco Barulho”, chegou em 2019.

A canção portuguesa tem despertado a atenção dos holandeses, visto que letra é inspirada na história de vida de uma mulher que a banda conheceu em Amsterdão, no ‘Red Light District’.

“Nós escrevemos esta música com a esperança de estarmos nesta posição e que ela pudesse ouvir a música porque nós não temos o contacto dela, já nem do nome dela nos lembramos. E esta é a história dela, é uma história super triste, desde que saiu dos países de leste, cheia de sonhos, cheia de paixões e depois problemas de adição de droga, toxicodependência que depois a levaram à prostituição… E apesar de a vida ter sido tão chunga para ela, ela sempre acreditou que o amor esteve do lado dela”, contou Tatanka em declarações à RTP.

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, devido à pandemia da covid-19, decidiu adiá-la um ano.

Portugal participou no concurso pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.