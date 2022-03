Já são conhecidas todas as canções que vão subir a palco na 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, marcada para maio em Turim, Itália. MARO, com "saudade, saudade' venceu o Festival da Canção, da RTP, no passado sábado, dia 12 de maio, e vai representar Portugal.

Esta segunda-feira, dia 14, a canção portuguesa ocupa o 13.º lugar nas casas de apostas online, segundo o site Eurovisionworld.

Já a a Ucrânia é a grande favorita para vencer o Festival Eurovisão da Canção, segundo as casas de apostas online - no início de fevereiro, o tema "Stefania", interpretado pelo grupo Kalush Orchestra, ocupava 0 12.º lugar da tabela.

A 19 de fevereiro, a Ucrânia anunciou que Alina Pash já não seria a representante do país no evento, depois de ter havido protestos devido ao facto de a cantora ter atuado na Crimeia em 2015, um ano depois de a Rússia ter ocupado aquela região.

A Rússia “não irá participar” no 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio em Turim, Itália, anunciou a União Europeia de Radiodifusão (EBU), que promove o concurso.

"saudade, saudade"

A canção “saudade Saudade”, escrita e interpretada por MARO, foi a mais votada tanto pelo júri regional como pelo público, recebendo 12 pontos de cada.

No seu vídeo de apresentação, MARO revelou que escreveu "saudade, saudade" para relembrar o seu avô, que morreu recentemente. "Não faria muito sentido não ser eu a cantar um tema tão pessoal", frisou a artista.

MARO é o nome artístico de Mariana Secca, lisboeta, que cresceu num ambiente familiar marcado pela música, começou a estudar piano aos quatro anos, fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

Em 2018 editou o primeiro álbum, homónimo.

Veja aqui a atuação de MARO na final do Festival da Canção