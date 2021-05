Flo Rida conheceu os The Black Mamba durante o Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão. O rapper norte-americano representou San Marino ao lado da cantora Senhit, que apresentou o tema "Adrenalina".

Em entrevista à revista TV 7 Dias, Tatanka, vocalista da banda portuguesa, revelou que recebeu uma mensagem do artista. "Ficou rendido ao nosso talento e quer trabalhar connosco. Já me enviou uma mensagem para o Instagram para o caso de eu ter perdido o número dele", contou o músico em entrevista revista, citada pelo site E-Festival.

"Abriram-se portas no estrangeiro. É importante para nós atingir este nível de popularidade e de reconhecimento”, rematou.

Ao longo da sua carreira, Flo Rida já colaborou com Jennifer Lopez, David Guetta, Ke$ha ou Sia. "Whistle", "My House", ""Club Can't Handle Me" e "Troublemaker" são os singles mais populares do artista.