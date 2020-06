“Vamos ter três criações de companhias que não puderam estrear os espetáculos durante o período de confinamento”, disse à agência Lusa o diretor artístico da Companhia de Teatro de Almada, Rodrigo Francisco, estrutura que organiza o festival.

Segundo o responsável, a primeira estreia acontece logo no dia 3 de julho, no Teatro Municipal Joaquim Benite, com “Bruscamente no Verão Passado”, uma peça do dramaturgo norte-americano que denuncia a intolerância relativa à homossexualidade na sociedade dos anos de 1950, encenada pelo diretor do Teatro Experimental de Cascais.

“É um dos textos que tem gerado mais controvérsia, porque é bastante atípico. Há uma personagem que, quando a peça começa, já morreu”, disse o diretor.

A segunda estreia é a peça “As Artimanhas de Sapin”, uma das mais conhecidas comédias de Moliére, encenada por João Mota, o diretor de A Comuna, que estará em exibição entre 16 e 19 de julho, no Fórum Municipal Romeu Correia.