“As Buracas do Casmilo é um sítio de uma beleza extraordinária, que nos transporta também no tempo, ainda para antes dos romanos”, afirmou na terça-feira o presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, ao intervir numa conferência de imprensa, em Conímbriga, de apresentação do programa da segunda edição do festival.

“É algo único e vamos fazer um concerto no meio da natureza”, sublinhou.

O programa conta com concertos pela Orquestra Clássica do Centro (OCC), percursos pedestres, visitas guiadas e mostras gastronómicas.

O Musas começa no dia 10, às 21h00, com o concerto “Janela”, da OCC, no Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S), em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

No dia 11, às 11h00, decorrem as visitas guiadas “À descoberta de Conímbriga”.

Relativamente ao dia 12, começa o percurso histórico e paisagístico de 11,5 quilómetros, que se trata de um percurso da rota de Conímbriga.

“O primeiro percurso não é mais do que uma adaptação de uma rota que já é oficial, que já está marcada, que é a PR1 Rota de Conímbriga”, disse Nelson Dias, da agência de viagens ‘Ás de Ir’.

“Vai ser uma mistura de atividade física, sendo uma caminhada com parte interpretativa”, sublinhou.

No dia 15, às 18h00, o programa promete um café-concerto, com música de José Afonso, “uma vontade de música - As cantigas do Zeca”.

No dia 18, às 18h00, terá lugar a conferência “O tempo e a terra” e um concerto “Esemble OCC”, com instrumentos eletrónicos de cordas, nas Buracas do Casmilo, seguido de mostra gastronómica.

No dia seguinte, haverá outro percurso, às 9h00, igualmente com 11,5 quilómetros, “À (re)descoberta das Buracas do Casmilo”.

Por último, no dia 25, às 20h00, as ruínas de Conímbriga recebem o concerto de encerramento da Orquestra Clássica do Centro (OCC).

Intervieram ainda na sessão de apresentação do programa os diretores dos museus de Conímbriga e PO.RO.S, José Ruivo e Ana Carina Valadas, respetivamente.

A entrada nos concertos é gratuita, mas sujeita a uma inscrição prévia no site orquestraclassicadocentro.org.