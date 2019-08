"Esta 19.ª edição pretende cimentar a posição do festival como de visita obrigatória no roteiro dos fãs da música tradicional, mas também conquistar novos públicos vindo, principalmente da vizinha Espanha", avançaram hoje os promotores do evento.

O festival decorre entre os dias 23 a 25 de agosto, com um cartaz diversificado e juntando outras artes tradicionais, como as danças e as máscaras.

"Nas edições anteriores, uma média de 1500 pessoas assistiu aos concertos, muitas delas vindo de outras zonas do país e da vizinha Espanha", disse a organização do festival, que cabe ao município de Macedo de Cavaleiros.

O XIX Festival Internacional de Música Tradicional conta com o apoio dos Galandum Galundaina, uma formação musical de raiz folk, proveniente de Miranda do Douro, e do castelhano Paco Díez, na programação do evento.