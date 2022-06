O festival “Côa Summer Fest” regressa a Foz Côa, entre 4 e 6 de agosto, após dois anos de interregno devido à COVID-19, com um programa de música moderna portuguesa, disse hoje à Lusa fonte da organização.

“Foi duro para nós ficarmos sem festival durante dois anos e é com uma vontade enorme de recuperar o tempo perdido que regressamos este ano. Este é um festival que aposta na música portuguesa e quer trazer os jovens à sua terra”, disse José Garcia Figueiredo, presidente da Associação Juvenil Gustavo Filipe, organizadora do evento.

O “Côa Summer Fest" regressa para a sua 10.ª edição com mais artistas portugueses e atividades para todas as idades, e Sippinpurpp e Nenny são as primeiras confirmações no cartaz, subindo ao palco nos dias 05 e 06 de agosto, respetivamente.

“Nenny, a jovem ‘rapper’ que tem sido apontada como um fenómeno da música portuguesa, e Sippinpurpp, outro artista emergente, dão as primeiras cores ao cartaz que ficará completo em breve”, frisou José Garcia Figueiredo.

Segundo a organização, “as edições anteriores habituaram os festivaleiros a nomes nacionais como Blaya, Putzgrilla, Richie Campbell ou D.A.M.A e este ano não será exceção”.

O festival “Côa Summer Fest”, que celebra este ano uma década de existência, tem o seu epicentro junto às piscinas municipais de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.

Segundo o responsável associativo, a Associação Juvenil Gustavo Filipe tem como propósito “dar aos festivaleiros o melhor da música dos artistas lusófonos”.

O festival de música, de acordo com a organização, tem uma “forte” ligação com a juventude de Foz Côa, e a organização promete regressar "para fazer deste festival mais especial de sempre”.