Segundo uma nota camarária, o orçamento desta edição será de 95 mil euros, o que representa uma redução de 40%, face ao valor gasto no ano passado, procurando “um bom equilíbrio entre a qualidade e a necessidade de redução da dimensão dos espetáculos e o aumento da segurança para todos os espectadores e participantes”.

A autarquia adianta, no entanto, que se mantêm as principais características do evento, aliando cultura, natureza e desporto, proporcionando um conjunto variado de atividades gratuitas, naquela que é a única praia do município de Aveiro.

No arranque do evento (dia 21 de agosto), o destaque vai para o primeiro de dois espetáculos do 'Aeroshow', às 23:00, onde dois planadores ingleses farão acrobacias aéreas sincronizadas com um espetáculo piromusical. Antes, pelas 17:00, o DJ Moniz irá inaugurar o Palco Ondas, localizado na praia de São Jacinto.

No sábado, dia 22 de agosto, pelas 15:00, haverá um espetáculo aéreo, com voos acrobáticos de várias aeronaves, num evento que junta diversas companhias aéreas portuguesas.

Às 17:00 será a vez do DJ Mexican Job animar o Palco Ondas e, das 21:00 às 23:00 a cantora Bárbara Tinoco irá percorrer as principais ruas de São Jacinto com um trio elétrico. A noite de dia 22 de agosto terminará com o segundo espetáculo piromusical do 'Aeroshow'.

No domingo, o destaque vai para o espetáculo musical dos Ganda Malucos, em trio elétrico, das 17:00 às 19:00, nas principais vias de São Jacinto. A edição de 2020 do festival Dunas de São Jacinto terminará, pelas 19:00, com uma performance artística na Avenida Marginal.

O programa do festival contempla também atividades desportivas e de sensibilização ambiental, além de visitas à Reserva Natural das Dunas de São Jacinto e ao Centro de Interpretação.

A autarquia adianta ainda que nos três dias do evento será disponibilizado um circuito especial de travessias em ferryboat com a redução do preço dos bilhetes em 50%, para os festivaleiros que se deslocarem a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13), facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto.