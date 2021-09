Em comunicado, o poeta, escritor e investigador Álvaro Seiça, comissário do ERASE, explica que este evento mescla o formato do festival e da conferência com o intuito de exibir obras literárias e artísticas através de vídeos comissariados.

O evento tem uma exibição presencial em Bergen, mas pode ser acompanhado online na página https://erase.artdel.net, estando prevista a publicação de um vídeo por dia às 7h00 locais (6h00 de Lisboa).

Durante o horário de abertura, os vídeos serão exibidos em diversos ecrãs da Biblioteca Pública de Bergen, a Biblioteca de Humanidades da Universidade de Bergen, a Faculdade de Belas-Artes, Música e Design, e em vários ecrãs do campus da Universidade de Bergen.

“O evento pretende contribuir para um debate crítico sobre o tema da rasura, já que convida diversos autores a refletir sobre as práticas poéticas, literárias e artísticas de rasura na sua relação alargada com a estética, a tecnologia e a política”, acrescenta.

ERASE junta poetas, artistas e críticos de diversos países como Alemanha, Angola, Chile, China, França, Hong Kong, Portugal, Taiwan e Estados Unidos da América.

Entre os participantes contam-se nomes como Florian Cramer, Tammy Lai-Ming Ho, Daniel C. Howe, Hung Hung, Raquel Lima, Bruno Ministro, Winnie Soon, Carlos Soto-Román, Juliana Spahr e Fiona Sze-Lorrain.

Os poetas e artistas Daniel C. Howe, Hung Hung, Raquel Lima, Winnie Soon e Carlos Soto-Román apresentam vídeos onde revelam obras que usam marcas ou técnicas de rasura e que, ao mesmo tempo, abordam assuntos sociais e políticos.

As suas obras literárias e visuais foram criadas em locais e culturas tão diversas como o Chile, a China, Hong Kong, Portugal, São Tomé e Príncipe, Taiwan e os Estados Unidos da América.

Em resposta aos vídeos dos artistas e poetas, os críticos Florian Cramer, Tammy Lai-Ming Ho, Bruno Ministro, Juliana Spahr e Fiona Sze-Lorrain escreveram recensões curtas para o site do evento.

ERASE é comissariada por Álvaro Seiça, no âmbito do projeto de investigação “The Art of Deleting” (A Arte do Apagamento).