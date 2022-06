Francesco Del Garda, DJ Koze ou Kruder & Dorfmeister são alguns dos artistas que participam no Festival Elétrico do Porto, que acontece entre 1 e 3 de julho, prometendo 40 horas de música no Parque da Pasteleira.

O Festival Eletrónico – Porto Music Experience, um festival para “toda a família”, “volta à carga com energia redobrada” no Parque da Pasteleira (Porto), onde vão atuar 20 artistas portugueses e estrangeiros, entre 1 e 3 de julho.

Nesta 3.ª edição do Festival Elétrico estão previstas 40 horas de música eletrónica e 'house', e são esperados sete mil espetadores, revela a organização em comunicado enviado à comunicação social.

O evento vai além da música, partilhando também “arte contemporânea com feira de arte, exposições, ‘street art’ ao vivo, espiritualidade", com aulas de ioga, meditação e dança, e com tecnologia e inovação, designadamente com a discussão do tema “nova economia de criadores”. Há também uma área reservada só para as crianças, com ‘workshops’ e artes manuais.

Em declarações à agência Lusa, Inês Gomes, da comunicação do evento, explica que este festival se “distingue dos restantes”, porque começa de “manhã e termina sempre entre a meia noite e a 01h00”, permitindo às famílias levar os filhos e, assim, usufruírem juntos o festival.

Os concertos começam, nos três dias, às 14h00.

O primeiro dia do festival de “música, ‘mindfulness’, arte e tecnologia”, como se lê na sua página da rede social Facebook, conta com Tiago Carvalho, Maria Calapez, David Moreira, Set Troxler, Francesco del Garda e DJ Koze.

O festival tem também dezenas de atividades espalhadas pelos cinco espaços do recinto, designadamente a área especial para crianças.

No segundo dia do Festival Elétrico, Kink é o cabeça de cartaz, mas antes sobem ao palco Priku, Raresh, Roza Terenzi, Catarina Silva, Diana Oliveira e Magupi.

Nesse dia estão programadas aulas de ioga, às 11h00 e às 17h00, assim como atividades reservadas para criança entre as 15h00 e as 20h00.

No terceiro e último dia, 3 de julho, os amantes de música eletrónica e 'house' vão ter oportunidade de ouvir Moulinex, Luisa, LJ Lounge, Klin Klop, Kruder & Dorfmeister, Floating Points e Rui Vargas.

Em paralelo, acontecem aulas de ioga, às 10:00 e 18:00, ‘ecstatic dance’ ("dança terapêutica para conectar o corpo com a mente"), das 11h00 às 13h00, assim como uma ‘happy hour', das 12h00 às 14h30, e atividades para as crianças a partir das 15h00, com ‘workshops’, entre as 16h00 e as 19h00.

Os ingressos para o Festival Eletrónico do Porto custam 30 euros por dia e o bilhete para os três dias custa 65 euros. As crianças até aos 12 anos não pagam entrada.