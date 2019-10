Na sexta-feira, o festival vai incluir a apresentação do projeto de promoção do interculturalismo "Livres e Iguais", com a participação do músico Carlão, às 10:00, no cineteatro municipal, e três sessões de contos infantis por Luzia Rosário, na biblioteca municipal, às 10:00, às 11:00 e às 14:30.

O espetáculo "Poesia 21", da associação cultural Experiment'Arte, às 18:00, na biblioteca municipal, e "Almodôvar ao vivo", com Rui Cardoso a desenhar, às 16:00, e a inauguração da escultura "Almodôvar com vida", da autoria de Rui Pereira, às 17:30, no largo do fórum cultural, são as outras iniciativas previstas para sexta-feira.

No sábado, haverá um espetáculo de dança clássica, pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo, às 12:00, no cineteatro municipal, e uma visita guiada ao Museu da Escrita do Sudoeste animada pela companhia Viv'Arte, às 14:30.

Segue-se, ainda no sábado, a partir das 16:30, no fórum cultural, a apresentação do livro "Noélia Ataíde com Bonecas a contar histórias de vida", a inauguração da exposição "O Alentejo em Almodôvar no feminino" com atuação do grupo coral As Mondadeiras de Santa Cruz, e, às 22:00, uma representação teatral sobre a Escrita do Sudoeste em Almodôvar, a cargo da Viv'Arte, no cineteatro municipal.

A apresentação do livro "Poemas de uma vida", de Otília Ferreira Branco, que incluirá uma atuação da Tuna da Universidade Sénior de Almodôvar, às 16:00, e a inauguração da exposição "12 poetas, 12 poemas", após o concerto da dupla Rui Santana & Filipe Pilar, no fórum cultural, são as iniciativas previstas para domingo.