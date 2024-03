Com curadoria da artista plástica Grazi Gadia, fundadora da No Profit Eyecontact - Lives Shaped by Autism, e da artista plástica e autista Jessye Blue, o tema do festival é "I love Portugal 2024", e vai ter prémios para as categorias de desenho à mão, desenho digital e pintura.

O festival, na sétima edição, vai decorrer ao mesmo tempo que se realiza o Congresso Europeu de Autismo (CEA), na Fundação Champalimaud.

Além dos prémios com medalhas e certificado dos três primeiros lugares de cada categoria, pela primeira vez o artista que arrecadar o prémio fora de concurso receberá um valor pecuniário a divulgar no dia 17 pelas 18h00, na sessão de prémios do festival.

Em 2013, Grazi Gadia criou o projeto social Eyecontact - Lives shaped by Autism, com a missão de valorizar o protagonismo de mães e pais de autistas no Brasil e no mundo.

A artista plástica, de origem brasileira e a residir na Florida, nos Estados Unidos da América, desde há 17 anos, é licenciada em publicidade e marketing, e dedicou-se à promoção de festivais de artes exclusivos para autistas.

Jessye Blue reside em Jacaraú, no nordeste do Brasil, é autista artista plástica e designer, e trabalha também como monitora de cursos de artes online para autistas.