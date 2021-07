A terceira edição de Fazunchar fechou o programa esta semana, anunciou a organização, com o anúncio da participação daquelas duas artistas, que se juntam aos anteriormente anunciados Isaac Cordal, também de Espanha, o argentino Bosoletti e o português Pantónio.

Nas ruas e paredes do concelho de Figueiró dos Vinhos haverá também arte dos criadores nacionais Mariana Duarte Santos, Samina e Third.

A par da pintura mural, o festival propõe instalações e exposições, workshops de stencil e ilustração com plasticina, conversas e concertos de Fred e Miramar, terminando com um piquenique comunitário no jardim da vila de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria.

Ao longo da semana, haverá residências artísticas de Francis.Co (desenho), Fred (música), Mariana Vasconcelos (vídeo) e Miguel Oliveira (fotografia), que produzirão trabalhos especiais inspirados na comunidade, paisagem, cultura e tradição de Figueiró dos Vinhos. A ilustradora Teresa Rego criará para o festival uma coleção de postais, reinterpretando a obra de José Malhoa.

Cruzando o território, Fazunchar lança também um conjunto de visitas guiadas a lugares do concelho, por Bairradas, Arega, Campelo e Almofala, além da “Volta dos Vinhos”, pela vila.