Da lista de artistas convidados desta edição fazem parte Bigod, Cab, Eko, Fled, Greb, Hesp, Hibashira, Monk, Mosaik, Nevercrew (Christian Rebecchi e Pablo Togni), Obey SKTR, Patrícia Mariano, Ricardo Romero, Smile, Tosco e Typru, entre outros.

Nesta edição, as intervenções irão acontecer sobretudo nos bairros que circundam o Aqueduto das Águas Livres – Bairro da Bela Flor e Bairro da Liberdade –, no Museu da Água, na Calçada dos Barbadinhos, e na Fábrica da Água.

A 6.ª edição do festival começa hoje com a inauguração da exposição “Marginalis”, de João Murta, na qual o visitante é “colocado na ‘margem’, numa alusão ao processo de reflexão passivo da observação das ondas do mar e à passividade com que se observa os problemas políticos, sociais e ambientais com que as pessoas são confrontadas diariamente”, lê-se no texto descritivo da mostra.

A exposição estará patente na Fábrica da Água, onde no mesmo dia é também exibido o filme “Bomb it”, de John Reiss, documentário sobre graffiti e arte urbana estreado em 2007.

A Fábrica da Água tem também patentes “Da nossa costa”, de Teresa Calado, que apresenta um conjunto de ilustrações representativas da variedade de peixes da costa marítima portuguesa, e “Há art no esgoto”, mostra de tampas de esgoto às quais Gilberto Gaspar deu uma nova roupagem.

O MURO integra também a exposição “Por cima do tapete, o meu quarto”, que está patente nos Coruchéus – Um Teatro em Cada Bairro desde 12 de abril.

O Liberdade Atlético Clube acolhe uma exposição de tábuas de skate, pintadas pelas 45 participantes do festival internacional de graffiti feminino Juntas Hacemos Más, que aconteceu em abril em Lisboa.

Durante o festival haverá visitas guiadas às várias exposições.

A programação completa do MURO_LX, que termina em 31 de maio, pode ser consultada online, no site www.festivalmuro.pt.

No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, acontece o MINI MURO, um novo programa inteiramente dedicado ao público infantojuvenil.

Ao longo do dia, das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00, haverá várias atividades gratuitas, no Museu do Água, entre as quais uma pintura mural orientada pelo artista KIAM, oficinas de pintura de chapéus, estojos, mochilas, garrafas de água reutilizáveis e crachás personalizados, orientadas pelos artistas Miguel Brum e Wek, e aulas de hip-hop.

O MURO, uma iniciativa da Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, aconteceu pela primeira vez em 2016, na freguesia de Carnide (no Bairro Padre Cruz). Seguiram-se Marvila, em 2017, Lumiar (na zona envolvente do bairro da Cruz Vermelha e da Alta de Lisboa), em 2019, e Parque das Nações, em 2021.

A 5.ª edição do MURO aconteceu em outubro de 2023 no eixo Cais do Sodré, Alcântara e Belém.

Nas cinco edições do festival já participaram artistas como o brasileiro Kobra, o britânico D*Face, os portugueses Kruella D’Enfer, Robert Panda, Bordalo II, Odeith, Hazul, Godmess, André da Loba, Tamara Alves, Nomen, Mário Belém e os coletivos RUA e Thunders Crew.