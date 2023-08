A pintura mural é o corpo principal da programação da quinta edição do festival. Entre 12 e 20 de agosto, novas obras vão nascer nas ruas e freguesias de Figueiró dos Vinhos, com assinatura de Giuliane Sampanio (Brasil), Jaune (Bélgica), Marta Lapeña (Espanha) e dos portugueses Mário Belém e Daniela Guerreiro.

O trabalho dos cinco muralistas vai refletir o olhar e técnica pessoal a partir do território e das gentes do concelho, frisa a organização, a cargo da plataforma Mistaker Maker e do município de Figueiró dos Vinhos.

“A pintura de murais é o mais visível e todos podem ir assistindo e acompanhando a evolução dos trabalhos. É uma vertente do festival muito apreciada”, disse à agência Lusa a vereadora da Cultura, Marta Brás, salientando o conjunto de visitas agendadas para os dias 19 e 20 de agosto.

Nesse que é o fim de semana principal do festival, será possível descobrir as novas criações, mas também as pinturas realizadas para o Fazunchar em anos anteriores.

“Há sempre muita gente nas visitas, em que é explicada a visão e a interpretação dos artistas para cada obra”, sublinhou a vereadora, destacando a possibilidade de, assim, se entender melhor “as nossas cores e as tradições de Figueiró dos Vinhos, que foram identificadas pelo pintor José Malhoa [1855-1933]”.

Esta edição conta ainda com residências artísticas na área da música, por Ana Lua Caiano, do vídeo, por Miguel Canaverde, e da pintura, por Martinho Costa.

O fotógrafo Miguel Oliveira, a comunidade de Figueiró dos Vinhos e um conjunto de nove ilustradores que se inspiraram em Malhoa para evocações criativas dão origem a três exposições no Fazunchar, que ainda promove a Rota dos Fregueses, um piquenique comunitário, duas oficinas e a iniciativa Jornal de Cordel.

A principal novidade, destaca Marta Brás, é “Fazunchar faz a festa”, no dia 19 de agosto. Assinalando o décimo aniversário do Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos, ao longo de nove horas, haverá “um ‘sunset’ riquíssimo com as mais diversas formas de arte e cultura”, mostrando o resultado da residência de literatura de João Pedro Vala em 2022, o projeto “Traços e acordes” com música, papéis, lápis e copos por Mouzelo e Nuno Sá, conversa com artistas, concertos de João Gil Trio com Joana Rodrigues e de Stereossauro e uma sessão de DJ.

Nesta edição de Fazunchar, a vereadora admite “expectativa elevada” para, através do evento, “continuarmos a atrair mais pessoas, mais visitantes e com vontade de ficar mais dias em Figueiró dos Vinhos e acompanhar este festival”.