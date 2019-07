Na abertura, os italianos Ashram tocam no monumento Património Mundial da Humanidade da Batalha. É a principal novidade do festival, que conta com bandas da Suécia, Inglaterra, Bélgica, França, Hungria, Canadá e Estados Unidos da América.

"Com o Castelo de Leiria em obras e com a consequente passagem do festival Entremuralhas para Extramuralhas", realizando-se, pelo segundo ano, no centro de Leiria, "ficámos órfãos, ainda que circunstancialmente, do local que dava o epíteto de 'festival gótico' ao nosso evento", explica o presidente da associação Fade In, responsável pela organização, em conjunto com a Câmara de Leiria.

O Mosteiro da Batalha, "exemplo maior da arquitectura gótica na região centro, sendo palco da abertura, volta a legitimar o cognome do evento", antecipando Carlos Matos um espetáculo "tão idílico quanto o local que o acolhe".

À décima edição, o organizador realça o percurso do Entremuralhas/Extramuralhas:

"É uma história de mudanças e de novos paradigmas. Ajudámos as pessoas a relacionar-se com o 'novo' e com o 'diferente' de forma natural. Isso ainda é mais significativo e relevante se tivermos em conta que Leiria tinha, até há pouco anos, o 'estigma' de ser uma cidade demasiado conservadora".