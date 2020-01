Aos domingos, existirão conversas na Casa da Montanha (ponto máximo até onde se pode subir ao Pico de carro), que pretendem dar a conhecer os artistas que participam no festival.

Nas noites de terça-feira serão apresentados diferentes filmes e a primeira sessão será dedicada aos cineastas portugueses, com a exibição de “Terra Besta” (Hugo Mastro, 2017) e “Bostofrio” (Paulo Carneiro, 2018), contando com a presença dos realizadores.

Às quartas, na Miratecarts Galeria Costa, as pessoas serão convidadas a "trabalhar na terra", com oficinas sobre plantações e a produção de plantios.

Terry Costa aponta os meios de transporte como o "maior desafio" para trazer artistas para a ilha do Pico, salientando que o festival conta, nesta edição, com artistas do Bangladexe e da Lituânia.

O organizador assinala também o desafio "financeiro" de programar um evento com duração de praticamente um mês com "verbas minúsculas".

"O outro desafio é sempre o financeiro. Estamos a fazer programas no meio rural, com verbas minúsculas. O nosso festival todo tem uma verba muito menor do que uma noite de festa de verão e estamos a abraçar mais de 50 artistas de 10 países, com arte de todo o mundo", considera.

O Montanha Pico Festival conta com a parceria da secretaria do Mountain Partnership das Nações Unidas e tem o apoio do Governo Regional dos Açores.